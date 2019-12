Alcuni dei principali nomi della tecnologia hanno dato vita a una nuova iniziativa in campo Smart Home. L'obiettivo èFare cioè in modo che piattaforme e prodotti di Smart Home possano davvero operare insieme. O quantomeno interagire in modo più fluido di quanto non accada oggi. La nuova iniziativa pro-interoperabilità è stata battezzataL'elemento più importante è che a guidare il nuovo progetto sono. Ossia le aziende che hannointegrandola con PC, smartphone e Smart Speaker per il controllo vocale. Innanzitutto Amazon con i vari modelli Echo che integrano Alexa . Ma anche Google con Google Home e, sia pure distanziata, Apple con la piattaforma HomeKit.Le tre big avranno un ruolo chiave nello sviluppo del mondo Smart Home. E non stupisce quindi che vogliano. Finora rallentato anche da problemi di compatibilità e interoperabilità tra soluzioni. Ad esempio, uno degli obiettivi del progetto è anche arrivare a realizzare dispositivi Smart Home che siano compatibili con i principali assistenti vocali Amazon Alexa, Apple Siri e Google Assistant.Tecnicamente, l'idea èche sia gratuito da utilizzare per qualsiasi azienda. Senza royalty da pagare a nessuno. La connettività fra i dispositivi Smart Home sarà basata sul protocollo IP. Quindi abbandonando approcci troppo proprietari o soluzioni ormai datate. Che, tra l'altro, non garantiscono unaadeguata.Il nuovo standard sarà quindi open source. E sarà basato, per velocizzarne lo sviluppo, sul lavoro già fatto dalle aziende che sosterranno l'iniziativa. Oltre ad Amazon, Apple e Google sono coinvolti. Tra i più noti troviamo Ikea, Legrand, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ex Philips Lighting), Somfy.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita