Android 9.0 Pie disponibile anche su LG Q7

: per bloccare la posizione di app e widget sulle proprie schermate in modo che non si possano spostare o rimuovere. Crop shot: funzione disponibile all’interno di Capture+, permette di ritagliare una porzione della schermata e di tenerla in sovraimpressione.

ha reso disponibile, smartphone lanciato in Italia nel giugno del 2018 e che ha portato sui device di fascia media le caratteristiche di resistenza che erano allora appannaggio dei top di gamma grazie alla certificazione IP68, che garantisce resistenza ad acqua e polvere.Fra le novità dell'aggiornamento abbiamo:Fra le funzioni dedicate ai videogames si trova la nuova appall’interno della quale vengono raccolti tutti i giochi installati. Inoltre, è ora possibile cercare il gioco a cui si sta giocando su YouTube per visualizzare le guide o le recensioni, oppure si può attivarenei giochi per un’esperienza ancora più coinvolgente. Infine, è stato implementato un sistema di miglioramento della gestione delquando il gioco è in pausa.L’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per LG Q7 è disponibile per le variantied è scaricabile attraverso l’app Centro Aggiornamenti del proprio smartphone.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita