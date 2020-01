In arrivo l’aggiornamento ad Android 10 per gli smartphone LG

ha annunciato la prossima disponibilità dell’aggiornamento adper, così che tutti gli utenti possano usufruire delle ultime novità in fatto di tecnologia mobile.L’aggiornamento ad Android 10 – oltre alle funzionalità del sistema operativo di Google come le nuove gesture – implementerà la nuova, che rinnova completamente la veste grafica dello smartphone, rendendolo al tempo stesso più piacevole da usare grazie all’impostazione a schede e a importanti cambiamenti nell’esperienza d’uso.Il primo smartphone a implementare il nuovo update ad Android 10 – previsto per inizio febbraio – sarà, il primo dispositivo mobile LG a connettività 5G e dotato di accessorio Dual Screen. A seguire, durante il secondo trimestre 2020, toccherà al, il primo smartphone con doppio display incluso, per raddoppiare l’operatività in multitasking.Nel terzo trimestre 2020 l’aggiornamento ad Android 10 sarà disponibile su altri modelli fra cui, mentre LG K50S, K40S, K50 e Q60 potranno fruire delle funzionalità aggiornate nell’ultimo trimestre 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita