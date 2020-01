Intuitivo ed economico: ecco le caratteristiche dello smartphone ideale per i Baby Boomer

Il gap generazionale tra chi è off e chi è online si sta assottigliando grazie alla diffusione di smartphone sempre più equipaggiati delle ultime tecnologie a prezzi contenuti. Secondoaccedendo ad Internet esclusivamente attraverso i loro smartphone che usano più degli uomini (22,1%) loro coetanei.Le 65enni in particolare usano servizi di messaggistica (+8,5 punti percentuali rispetto agli uomini), in pratica le nonne sul web sono più attive che mai.Secondo il sondaggio che Wiko ha condotto sugli utenti iscritti al grupposu Facebook, per ildei partecipanti la caratteristica principale è innanzitutto. Chiude la classificaIl device ideale per il target senior è inoltre quello che si posiziona nella cosiddetta fascia media del mercato.Per rispondere a queste esigenze Wiko ha dotato i suoi smartphone della funzioneche consente di utilizzare lo smartphone in maniera ancora più facile:e isono visualizzati in un’unica schermata e con la garanzia di poter rendere iUna caratteristica, quest’ultima, decisamente apprezzata nel sondaggio condotto e che ha raccoltodi pareri positivi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita