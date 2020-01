LG: fatturato da record nel 2019

ha annunciato un altro anno di vendite da record, con, che riflette la grande domanda di elettrodomestici premium come LG SIGNATURE e di nuovi prodotti di categorie ad alta crescita.I profitti annui, pari a 2,44 trilioni di KRW (2,07 miliardi di USD), sono stati positivi nel 2019 anche se inferiori del 10% rispetto al 2018 a causa dei maggiori investimenti nel marketing e nelle tecnologie del futuro.I ricavi del quarto trimestre 2019, pari a 16,06 trilioni di KRW (13,65 miliardi di USD), sono stati superiori dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2018 e del 2,3% rispetto al trimestre precedente, mentre l’utile operativo trimestrale di 101,8 miliardi di KRW (86,5 milioni di USD) è stato superiore del 34,5% rispetto allo stesso periodo del 2018.LG Home Appliance & Air Solution Companyha avuto un anno positivo, con un fatturato da record per l’intero anno 2019 pari a 21,52 trilioni di KRW (18,29 miliardi di USD), un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente e un utile operativo di 2 trilioni di KRW (1,7 miliardi di USD), il più alto della sua storia.Le vendite trimestrali di 4,62 trilioni di KRW (3,92 miliardi di USD) – segnando il quarto trimestre con i risultati più alti nella storia dell’azienda – sono state quasi il 7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla forte domanda proveniente da Nord America e Europa. L’utile operativo di 122,2 miliardi di KRW (103,86 milioni di USD), invece, è aumentato dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2018.LG Home Entertainment Companyha registrato un fatturato annuo di 16,15 trilioni di KRW (13,73 miliardi di USD), quasi invariato rispetto al 2018, con un utile di 980 miliardi di KRW (833 milioni di USD), inferiore rispetto all’anno precedente, dovuto in gran parte all’aumento dei costi di marketing. Il fatturato del quarto trimestre 2019 di 4,59 trilioni di KRW (3,90 miliardi di USD) è rimasto invariato rispetto allo stesso periodo del 2018 e superiore del 18,7% rispetto al trimestre precedente, con un profitto totale di 110 miliardi di KRW (93,5 milioni di USD).LG Mobile Communications Companyha registrato nel 2019 ricavi per 5,97 trilioni di KRW (5,07 miliardi di USD). Il fatturato del quarto trimestre, pari a 1,32 trilioni di KRW (1,12 miliardi di USD), riporta un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa delle vendite lente di smartphone di fascia media nei mercati esteri. Una perdita di 1,01 trilioni di KRW (858,34 milioni di USD) in termini di risultati operativi dell’anno ha rispecchiato l’aumento delle spese di marketing per sostenere i dispositivi mobile top di gamma.Nel 2020, la strategia per il miglioramento della business unit Mobile di LG si baseràe sul perseguimento di una maggiore efficienza dei costi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita