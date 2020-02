Iliad: 4,5 milioni di utenti in un anno e mezzo

in circa un anno e mezzo,

si è impegnata in investimenti in Italia

(di cui 1,2 miliardi di euro per le frequenze 5G).



generati attraverso lo sviluppo dell’infrastruttura proprietaria di rete su tutto il territorio, la crescita della rete di vendita, l’impiego di call-center per le attività di customer care localizzati esclusivamente in Italia, oltre che attraverso i posti di lavoro indotti.

A conferma del fatto che maggiore concorrenza stimoli gli investimenti di tutti gli attori del settore, nel 2018 gli investimenti nella rete mobile hanno mostrato un aumento di quasi il 42% rispetto al 2017, e del 14,3% rispetto alla media dei 5 anni precedenti. Dato particolarmente significativo se si considera che il settore delle TLC ha rappresentato in totale il 5,9% degli investimenti complessivi in Italia nel 2018.

Inoltre, I-com stima un impatto globale sull’economia italiana positivo per 8,5 miliardi, grazie all’ingresso nel mercato del quarto operatore, ai suoi investimenti e al conseguente aumento dei consumi.

Dall’ingresso di iliad e delle sue offerte ad alto contenuto di GB, si registra un aumento sul mercato del 61% del consumo medio mensile per utente di dati mobili rispetto all’anno precedente. Tale dato conferma il forte contributo portato da iliad per colmare il digital divide e aumentare il livello di digitalizzazione del nostro paese, storicamente in ritardo rispetto alla media europea.

Analizzando l’andamento delle offerte di tutto il mercato a partire dall’ingresso di iliad, emerge inoltre una disponibilità di traffico dati notevolmente aumentata da parte di tutti gli attori: i GB offerti dagli operatori mobili, che prima dell’ingresso di iliad risultavano pari a 7,3GB in media, sono passati a una media di 50GB.

Oltre al maggior consumo di traffico dati mobili, contribuiscono a creare una spinta verso la digitalizzazione anche altri elementi caratteristici di iliad: quali il fatto di permettere la sottoscrizione solo attraverso pagamenti digitali e tracciabili, la semplicità di utilizzo, l’assenza totale di costi nascosti e l’innovazione portata con le Simbox, i distributori automatici tramite cui è possibile ottenere una sim iliad in pochi minuti minuti.



La società, Think Tank indipendente con nota esperienza nell'analisi sulla competitività, calcola che tali investimenti porteranno alla creazione di