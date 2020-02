Samsung e Thom Browne collaborano a un’edizione limitata di Galaxy Z Flip

e Thom Browne hanno presentato il, un’esclusiva collaborazione tra l’azienda tecnologica e l’iconico brand di moda newyorkese.“Collaborare con Samsung per creare Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è stata un’incredibile opportunità per reinventare il modo in cui le persone si esprimono attraverso il proprio smartphone”,. “Abbiamo progettato Galaxy Z Flip Thom Browne Edition proprio come faccio con le mie collezioni – tenendo presenti proporzioni, individualità ed estetica – per creare una perfetta combinazione di arte e tecnologia.”Un abito grigio Thom Browne si trasforma nell’elegante esterno di Galaxy Z Flip. Lo smartphone in edizione limitatache, pur presentando un look opaco, è morbido e gradevole al tatto. Le classiche scarpe brogue assumono una forma moderna con una cover per lo smartphone grigia in pelle zigrinata, con i caratteristici colori del brand Thom Browne al centro.Una volta aperto, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition rivela ancora più dettagli di design all’interno.– un riferimento all’estetica degli uffici di metà del secolo scorso, al centro del mondo Thom Browne – appaiono sullo schermo ogni volta che il dispositivo viene acceso e spento. Le icone delle app, con caratteri di tipo classico, creano uniformità nello stile Thom Browne. Perfino i suoni – una macchina da scrivere per la tastiera, una suoneria analogica, il suono di passi su un pavimento in marmo – creano una colonna sonora unica per il dispositivo. Lo sfondo personalizzato da Thom Browne completa l’intera esperienza.Dal momento in cui aprono, i fan dei dispositivi Galaxy vengono trasportati in un mondo di lusso e stile. Come aprendo un cassetto che rivela una serie di oggetti preziosi, la carta pieghevole in faille grigio e i caratteristici colori del brand Thom Browne creano un’esperienza di moda completamente nuova.La confezione contiene anche uncon cinturino grigio in pelle e un quadrante personalizzato da Thom Browne, per tenere traccia con stile anche dei propri obiettivi di salute e benessere. Infine, per un look completamente connesso, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è completato da Galaxy Buds+, in un colore grigio abbinato per un’esperienza coerente e connessa in mobilità, oltre che da una cover in pelle per il dispositivo in pelle, appositamente progettata con lo stile iconico di Thom Browne.Un numero limitato di dispositivi Galaxy Z Flip Thom Browne Edition sarà disponibile ad un prezzo consigliato diI preordini per il dispositivo avranno iniziosu Samsung.com e Thombrowne.com, oltre che su NET-A-PORTER e MR PORTER, e termineranno il 26 febbraio. Il lancio ufficiale avrà luogo il 6 marzo.