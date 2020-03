Motorola alza il sipario sul nuovo smartphone moto g8

sensore principale da 16MP con messa a fuoco rapida,

è dotato di una batteria da 4.000 mAh progettata per dare supporto per più di una giornata intera, indipendentemente da ciò che si ha in programma.

Non è più necessario portare con sé un caricabatteria di emergenza, perché moto g

è progettato per resistere fino a 40 ore con una singola ricarica.

moto g8 supporta le Moto Experience e la nuova Moto Gametime. Questa funzionalità esclusiva massimizza l’esperienza di gioco e la rende ancora più coinvolgente, bloccando potenziali interruzioni e permettendo alle persone di rimanere concentrate sulle loro sfide. Tutto questo è abbinato ad una versione pura e ultra-leggera di Android 10 e ad un design idrorepellente che mantiene lo smartphone protetto all’interno e all’esterno.



Arriverà nelle prossime settimane in Italia il nuovocaratterizzato da un display Max Vision HD+ da 6,4" dotato di un potente speaker,4GB di RAM e da un processoreche garantisce capacità di elaborazione avanzate che aumentano le performance generali dello smartphone. Ciò consente migliori prestazioni di gioco, migliore qualità della fotocamera e una maggiore sicurezza.Lo smartphone offre un'ampio spazio di archiviazione, grazie a, per avere sempre a disposizione applicazioni, musica, film e foto.