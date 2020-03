Esordio italiano per il Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

Samsung Electronics e Thom Browne portano anche sul mercato italiano il nuovo Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.

Il nuovo iconico smartphone pieghevole nato dall'esclusiva collaborazione tra l'azienda leader nel settore tecnologico e l'iconico brand di moda newyorkese è

disponibile all'acquisto in quantità limitate su

Samsung.com

e nell'esclusivo pop-up store all'interno di 10 Corso Como a Milano.



Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è un dispositivo pieghevole che offre un'esperienza unica nel suo genere, combinando le stesse caratteristiche innovative del nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip, con lo stile sartoriale che contraddistingue le creazioni dello stilista Thom Browne.





Pensato per chi non ha paura di esprimere la propria personalità, il Galaxy Z Flip Thom Browne Edition si trasforma per richiamare un completo Thom Browne grigio, con un esterno grigio in pelle zigrinata caratterizzato dai colori distintivi del brand Thom Browne al centro.

Il dispositivo offre un rivestimento in vetro che, pur presentando un look opaco, è morbido e gradevole al tatto. Una volta aperto, l'interno del device rivela ancora più dettagli di design, come le iconiche tendine a veneziana che appaiono sullo schermo ogni volta che il dispositivo viene acceso e spento (un riferimento all'estetica degli uffici di metà del secolo scorso) e lo sfondo personalizzato Thom Browne.





Molto più di un semplice smartphone, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è un'esperienza unica nel suo genere, un pacchetto premium offerto in un'esclusiva confezione appositamente progettata, caratterizzata dal logo impunturato di Thom Browne e da una collezione completa di accessori personalizzati. All'interno è possibile infatti trovare, oltre al dispositivo, un Galaxy Watch Active2 con cinturino grigio in pelle e un quadrante personalizzato da Thom Browne, per tenere traccia con stile anche dei propri obiettivi di salute e benessere.

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è anche completato da Galaxy Buds+ nella colorazione grigia abbinata per un'esperienza connessa in mobilità, oltre che da una custodia in pelle per il dispositivo, appositamente progettata con lo stile iconico di Thom Browne.

Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è disponibile ad un prezzo consigliato di €2.580.