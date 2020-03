Aziende e startup alla prova del Coronavirus: chi si reinventa

#stayhome, connessi anche a distanza





I libri gratuiti di bookabook





Birra artigianale a domicilio con Homebeer.it

. Uno scenario del tutto inedito, che impone ad aziende e startup italiane di reinventarsi. Ieri abbiamo visto tre esempi di reinvenzione in tempi record , raccontando come altrettante aziende e startup si sono adattate alla nuova situazione, anche per trovare un modo di contribuire a superare il momento di crisi.Oggi è la volta di altri tre interessanti esempi: si va da, che ha creato il format #stayhome per gli eventi a distanza, alla casa editrice, che ha aderito alla Solidarietà Digitale, e infine a, che permette anche ai birrifici chiusi di arrivare nelle case grazie al delivery della birra artigianale., che permette di organizzare feste anche in case e spazi privati, ha deciso per il momento di sospendere tutti gli eventi presenti sulla piattaforma ma allo stesso tempo haStare a casa e limitare gli spostamenti non significa infatti rinunciare alla propria socialità: grazie ai mezzi digitali, comehome permetterà di. Gli host di comehome hanno quindi riadattato i loro format per restare connessi anche se distanti, organizzando momenti virtuali in cui cucinare e cenare insieme, fare esercizio fisico, bere una birra, chiacchierare, giocare, ascoltare musica live e fare nuove amicizie., aderisce alla piattaformadel Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione dove vengono offerti servizi e soluzioni innovative a imprese, cittadini e PMI.Sul sito della casa editrice, dove è sempre disponibile un vasto catalogo di titoli di ogni genere e per tutte le età,tra una selezione di titoli particolarmente adatti al momento: storie in grado di veicolare un messaggio di ottimismo. Per riceverli, è sufficiente scegliere il testo tra quelli proposti e inserire il codice "leggereacasa" al momento dell'acquisto su bookabook.la piattaforma per il delivery della birra artigianale e cibi di accompagnamento fondata da. In collaborazione con le birrerie della Capitale, Homebeer.it permette di. Per consegnare gli ordini, grazie alla partnership con iCarry e eCooltra,Homebeer.it si affida soltanto a rider regolarmente assunti e che utilizzano motorini elettrici. In questo momento così difficile per tutti,. Inoltre, Homebeer.it sta adottando una serie di soluzioni e attenzioni importanti per proteggere rider e clienti: le consegne avvengono nell'androne del palazzo e tutti i fattorini sono dotati di mascherine e guanti.