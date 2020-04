ZTE: il fatturato operativo raggiunge i 90 miliardi di RMB

ha comunicato risultati annuali del 2019. Secondo l'annuncio, per i dodici mesi chiusi al 31 dicembre 2019, ZTE ha riportato, con un incremento del 6,1% rispetto all'anno precedente, di cui il fatturato operativo delle reti degli operatori ha raggiunto i 66,58 miliardi di RMB, con un incremento del 16,7% rispetto all'anno precedente. L'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata, è stato pari a 5,15 miliardi di RMB, con una crescita del 173,7% rispetto all'anno precedente. L'utile base per azione è stato di 1,22 RMB. Nel 2019 la società ha rafforzato la gestione dei flussi di cassa e dei crediti commerciali. Il flusso di cassa netto delle attività operative per il 2019 è stato pari a 7,45 miliardi di RMB, con un incremento del 180,8% rispetto all'anno precedente.L'azienda ha costantemente incrementato. Per i dodici mesi chiusi al 31 dicembre 2019, i costi di ricerca e sviluppo di ZTE sono ammontati a 12,55 miliardi di RMB, pari al 13,8% del fatturato operativo, con un aumento di 1 punto percentuale rispetto al 12,8% del 2018. Nel 2019 l'azienda ha continuato a concentrarsi sui suoi principali canali di business. La società ha partecipato attivamente alla costruzione di reti di operatori globali e all'evoluzione tecnologica del 4G, 5G e della comunicazione ottica.ZTE ha presentato oltre 7.000 proposte 5GNR/5GC alle organizzazioni internazionali di standardizzazione. Secondo l'ultimo rapporto sui brevetti del settore 5G dell'IPlytics and Technical University of Berlin, ZTE ha dichiarato 2.561 famiglie di brevetti 5G Standard-Essential Patents(SEP) all'European Telecommunications Standards Institute (ETSI), venendo così inclusa tra le prime 3 aziende a livello mondiale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita