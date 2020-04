Vodafone, intesa con i Sindacati: estesa la solidarietà fino a ottobre 2020

e lehanno raggiunto un importante accordo con cui viene definito un programma di iniziativee viene estesa la solidarietà fino al mese di ottobre 2020.In un periodo di emergenza nazionale è stato possibile raggiungere l’intesa garantendo – attraverso il primo accordo digitale siglato inun confronto costruttivo tra le parti, in continuità con il piano di trasformazione per il rilancio, la competitività e la sostenibilità futura dell’azienda avviato nell’aprile del 2019.Il contratto di solidarietà verrà prorogato con le stesse caratteristiche del precedente ed esteso a tutta l'azienda.Nell’ambito dell’accordo è stato definito- dare continuità alla riconversione professionale, potenziando i programmi formativi per la trasformazione digitale- definire una nuova regolamentazione del lavoro agile, traendo spunti dalla importante esperienza che ha portato Vodafone ad adottarlo fin dall’inizio dell’emergenza e a estenderlo al 100% dei dipendenti Vodafone grazie a un piano articolato di remotizzazione degli 8 call center di Vodafone sul territorio nazionale.- investire nell’assistenza sanitaria integrativaE’ stato concordato un percorso di costante monitoraggio dell’implementazione dell’accordo, a livello nazionale e territoriale, con l’obiettivo di assicurare una coerente gestione del piano di riqualificazione e degli strumenti previsti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita