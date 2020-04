Vodafone cambia nome sul display per ricordare a tutti di restare a casa

Vodafone lancia IoRestoACasa

per sensibilizzare le persone sull’importanza di seguire le norme precauzionali in questo momento di emergenza.

A partire da ieri, i display dei clienti Vodafone sono stati aggiornati con la scritta “VF IT IoRestoACasa” che sostituirà temporaneamente il tradizionale nome dell’operatore Vodafone IT.

L’aggiornamento avverrà in modo graduale nel corso dei prossimi giorni coinvolgendo progressivamente tutti i clienti Vodafone.



L’obiettivo dell’iniziativa è quello di utilizzare lo schermo dello smartphone che viene visualizzato più volte quotidianamente per ricordare alle persone l’importanza di rimanere a casa.

