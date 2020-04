In forma più che mai senza uscire di casa

Se vi serve una pausa c'è sempre lo streaming di Netflix e YouTube, anche se a bassa risoluzione.

L'opzione Yoga





Molti pensano che stando chiusi in casa sia impossibile tenersi in forma. Invece, con un piano di allenamento e i giusti coach si può fare molto. Anzi,. L'invito è quello di provare per credere. Uno degli strumenti più efficienti che ci è capitato di provare è Fitbit Coach. È un'app scaricabile gratuitamente, che richiede la registrazione sul circuito Fitbit, ma non necessariamente il possesso di un braccialetto o di uno smartwatch del produttore.L'abbonamento apre a tutti i contenuti, che sono decine. Ci sono però, di cui si può fruire a titolo di prova o anche in modalità costante. I macro gruppi in cui sono ripartite le sessioni sono 10, fra cui le passeggiate, le corse all'aperto e altro. Quello che interessa chi è in quarantena è il comparto. Propone una serie molto ampia di. Fra le gratuite segnaliamo Steady State, che prevede 20 minuti di esercizi che comportano un dispendio complessivo di 130 calorie. Squat, corse sul posto, addominali e altro sono guidati da coach esperti che tengono il tempo. Mostrano come dev'essere eseguito ogni singolo esercizio e aiutano nella motivazione.Se 20 minuti sono troppi, si può optare per il 7-Minute Workout. Come suggerito dal nome sono "solo" 7 minuti di allenamento, che comportano un dispendio di 93 calorie. Provare per credere: vi sembreranno eterni e scoprirete come le porte, i tavolini e i pavimenti possono essere sfruttati per faticare. Per chi preferisce qualcosa di meno impegnativo c'è l'Easy Street, una sessione da 21 minuti e 108 calorie che mette da parte il cardio e. È una buona opzione da usare anche dopo gli allenamenti indicati sopra.Una delle comodità di questa applicazione è che supporta il Chromecast e dispositivi simili, quindi si può riprodurre la sessione d'allenamento sullo schermo della TV per una visione migliore e per condividere l'allentamento con tutti i membri della famiglia.Individuare i contenuti gratuiti è semplice: sono quelli con l'icona priva del lucchetto.Il cardio proprio non fa per voi? Niente paura, se avete una palla da yoga o potete procurarvela con l'ecommerce potrete fare esercizi molto appaganti per la forma fisica. In questo senso le app abbondano, vi consigliamo di provare. Quasi tutte le sessioni sono gratuite, non hanno pubblicità e propongono un ventaglio molto ampio di esercizi. Il comparto più interessante in quarantena è quello che riguarda "tutto il corpo", perché in questo momento è necessario un allenamento generale.Basta importare la, e avviare l'allenamento. Anche in questo caso un coach mostra come eseguire l'esercizio, tiene il tempo e motiva. Ci sono più di trenta esercizi possibili, della durata di pochi minuti ciascuno e intervallati da pause regolari. Sebbene non ci sia nessuna attività cardio, si fatica notevolmente e alla fine sarà necessaria una bella doccia!Entrambe le app segnalate sono in lingua inglese, ma non è un ostacolo perché in realtà a essere indicato a voce è solo il nome degli esercizi. La presenza del coach che li esegue toglie qualsiasi dubbio sulla modalità di esecuzione e permette una perfetta fruizione dei contenuti.