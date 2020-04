Tiscali presenta il piano strategico 2020/2022

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha approvato il Piano 2020-2022 presentato dall'Amministratore Delegato Renato Soru. La strategia delineata prevede la focalizzazione sui prodotti rivolti alla clientela consumer e in particolare al segmento della Fibra. I

contenuti di tale Piano, sinteticamente, comprendono:

- il raggiungimento dell’utile di bilancio nel 2022;

- la focalizzazione sul core business: vendita servizi Broadband e Ultrabroadband (Fissi, Fixed Wireless e Mobile) alla clientela retail Consumer, SOHO e SME e un rilancio dei servizi B2B;

- la ridefinizione del modello operativo, focalizzato sempre più sulle attività di sviluppo di nuovi servizi, marketing e vendita e sull’eccellenza nella gestione del cliente, riducendo le attività di gestione diretta delle infrastrutture di rete;

- la revisione del mix dei canali di vendita, con forte crescita dei canali digitali;

- la riduzione degli impegni di investimento, in coerenza con il nuovo modello operativo;

- il contenimento dei costi fissi e variabili a supporto della marginalità;

- l’ampliamento del mercato indirizzabile, grazie ai benefici degli accordi commerciali con glialtri operatori;

- il rilancio del brand di Tiscali, grazie a nuovi investimenti in comunicazione;

- il mantenimento di una struttura finanziaria e patrimoniale in equilibrio;

- la diversificazione nell’area di business del portale.



Target finanziari del piano 2020-2022:

- Ricavi: oltre 200 milioni di euro nel 2022

- Riduzione dei costi operativi: circa il 7% in meno nel triennio

- Ebitda margin: oltre 20% nel 2022

- Utile netto: positivo nel 2022

- Posizione Finanziaria Netta: riduzione di oltre 20 milioni di euro nel corso deltriennio



I dati prospettici sono stati elaborati in condizioni di normalità e le incertezze derivanti dalla straordinaria emergenza sanitaria che il mondo sta subendo, e i cui impatti non sono facilmente quantificabili, si riflettono sul piano, principalmente per le ipotesi relative all’anno in corso.