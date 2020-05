Xiaomi continua a crescere in Italia

Proseguela fase di crescita di Xiaomi

sul mercato italiano

. Lo conferma l'ultimo rapporto Canalys (Q1 2020) secondo il quale l'azienda è riuscita a conquistare ilNonostante sia sbarcata ufficialmente nel Bel Paese meno di due anni fa, Xiaomi ha guadagnato"Questo traguardo è per noi motivo di grande orgoglio, nonché un'ulteriore dimostrazione dell'impegno e della costanza con cui operiamo per mantenere la promessa fatte. E' anche e soprattutto la fiducia dimostrata dai nostri fan che ci ha permesso di raggiungere un simile risultato e che ci stimola ogni giorno a puntare ancora più in alto" – ha affermatoXiaomi è riuscita a confermare il suo trend positivo non solo in Italia, ma anche in Europa. Il rapporto Canalys mostra infatti l'espansione della società sia in, dove rispettivamente detieneInoltre, nonostante la pandemia causata da Coronavirus abbia messo a dura prova anche questo mercato, i dati Canalys confermano che. In un contesto in cui le spedizioni globali di smartphone, pari a 272 milioni di unità, hanno subìto un decremento del 13% rispetto all'anno precedente,, rispetto alle 27,8 milioni spedite l'anno precedente nello stesso periodo.