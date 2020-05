Vodafone porta la banda larga anche nelle zone non coperte

Vodafone entra nel mercato del Fixed Wireless Access e avvia un piano pluriennale per portare la qualità e l’eccellenza della sua rete nelle zone in cui non è presente la banda ultralarga, con l’obiettivo di raggiungere 2000 comuni in tutte le regioni italiane.



Vodafone porta la GigaNetwork ancora più lontano, abilitando una connessione potente, stabile e veloce a un numero sempre maggiore di persone. Grazie all’FWA (Fixed Wireless Access), sistema ibrido di connettività mista fibra-radio, è possibile garantire alte performance anche nelle zone non coperte dalla banda ultra-larga.





La connessione mista fibra-radio (FWA) rappresenta un’opportunità per accelerare ulteriormente la digitalizzazione del Paese e portare una connessione ad alta velocità, stabile e affidabile alle famiglie, sfruttando proprio gli asset distintivi di Vodafone, in primis l’eccellenza della sua rete mobile.



Con Casa Wireless e Casa Wireless + i clienti potranno accedere a tutti i benefici e ai vantaggi abilitati da una connettività veloce per navigare in piena libertà anche in zone lontane dalle grandi città.

Lavorare da remoto, guardare film in alta definizione, giocare online: tutti i componenti della famiglia potranno finalmente godere di un’esperienza di navigazione veloce, tutti insieme, connettendo fino a 60 device simultaneamente.





Casa Wireless è disponibile in promozione a 24,90 euro al mese con velocità fino a 30 Mbps. Casa Wireless + è disponibile in promozione a 29,90 euro al mese con velocità fino a 300 Mbps.

