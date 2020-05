TIM, Giga gratis per studiare

Sostenere la didattica a distanza con il digitale per ridurre le disuguaglianze e confermare in questo modo il proprio impegno al fianco del Ministero dell'Istruzione e della scuola per l'emergenza Coronavirus.

Con questo obiettivo, TIM ha lanciato l'iniziativa "E-learning Card", dedicata a tutti i clienti prepagati consumer di telefonia mobile con un'offerta dati attiva.



L'iniziativa rientra tra le diverse attività che TIM sta favorendo per supportare la scuola ed è rivolta in modo particolare ai docenti e agli studenti che, in questo modo, avranno la possibilità di navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza, in particolare quelle indicate, dopo appositi accordi per l'uso a titolo gratuito da parte delle scuole, sul sito del

Ministero dell'Istruzione

(al momento WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education), senza consumare i Giga della propria offerta. E-learning Card sarà aperta alle ulteriori piattaforme che saranno indicate dallo stesso Ministero.





È possibile attivare gratuitamente "E-learning Card" su

TIMparty.it

e accedere alla navigazione illimitata su scala nazionale. È possibile inoltre avere un bundle dati aggiuntivo di 5 Giga al mese per la navigazione dai Paesi UE.







