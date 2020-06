Vodafone: in prova per un mese le offerte illimitate senza costi aggiuntivi

I clienti Vodafone potranno provare per un mese senza costi aggiuntivi

le offerte Infinito e, durante il periodo di prova, decidere di tornare in qualsiasi momento alla propria offerta precedente

. Dopo il primo mese di prova, l’offerta si rinnova al prezzo comunicato in fase di attivazione.

Se invece durante il primo mese il cliente cambia idea, può tornare in qualsiasi momento e senza alcun costo alla propria offerta precedente, tramite l’app My Vodafone.



Il mese di prova gratuita di Infinito è attivabile attraverso l’app My Vodafone e presso negozi Vodafone. Per maggiori informazioni consultare l’app My Vodafone.

