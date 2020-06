Panasonic: nuovi telefoni digitali con ampio display LCD a colori

Panasonic ha annunciato la disponibilità dei nuovi telefoni digitali con ampio schermo LCD a colori, dotati di funzionalità intuitive e di diverse opzioni di personalizzazione.

Entro il 2024 circa il 20% dei telefoni aziendali sarà digitale: con i prodotti della nuova serie KX-DT6, Panasonic garantisce alle aziende una lunga durata dei sistemi di comunicazione digitale e, allo stesso tempo, assicura agli utenti un design sottile e moderno.

Il modello KX-DT680 offre un'esperienza utente degna degli omologhi telefoni IP, ma con in più un display LCD a colori che assicura un'interfaccia ad alta visibilità e un menù intuitivo, caratteristiche che permettono di occupare molto meno spazio di memoria rispetto al modello precedente.





I nuovi dispositivi Panasonic presentano, inoltre, diverse opzioni di personalizzazione, come la possibilità di importare loghi e informazioni sullo schermo in modo facile e intuitivo.

Questo rende i telefoni KX-DT680 e KX- DT635 la soluzione ideale per un utilizzo a scopo di comunicazione interna o di corporate branding.





Con 48 tasti funzione per l'etichettatura automatica, quattro schede di commutazione pagina e una porta per EHS (Electronic Hook Switch), i nuovi telefoni digitali Panasonic offrono semplice utilizzo, facilità di installazione e di manutenzione.

