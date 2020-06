Wiko Y61, con display XL e batteria long lasting

ha presentato

, uno smartphone con un grande schermo da 6" in formato 18:9 widescreen. La tecnologia IPS integrata rende la lettura del testo e la visualizzazione delle immagini chiara e luminosa, da qualsiasi angolazione. Il comfort e l'ergonomia sono assicurati dai bordi ridotti e dal design compatto.

Anche con il modello Y61 Wiko ha strizzato l'occhio alle colorazioni più di tendenza. Y61 con la sua raffinata finitura glossy, è disponibile in tre diverse varianti cromatiche: Deep Grey, Deep Green e Gold.

Inoltre è dotato di una batteria da 3000 mAh e 16GB di memoria, espandibile con MicroSD da 256GB.

Per un accesso immediato a Google Assistant basta premere il pulsante dedicato per fare la vostra richiesta all'Assistant, senza bisogno di sbloccare lo smartphone!

È poi possibile personalizzare la modalità Simple Mode per includere, aggiungere, ordinare e visualizzare tutte le vostre app preferite, i contatti principali, le impostazioni e molto altro ancora in un'unica schermata. Inoltre, grazie ad Android 10 Go Edition c'è ancora più spazio di archiviazione, sicurezza e velocità. In più per accedere all'Y61 basta uno sguardo grazie al Face unlock e con il supporto Dual SIM è possibile passare dalla vita personale a quella professionale in un attimo.

Camera Go è dotata di tutto l'essenziale per catturare grandi momenti e la perfetta integrazione con Gallery Go e Lens Go rende facile la gestione delle immagini e la traduzione dei testi.



