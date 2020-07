Apre a Milano il nuovo concept store di Lenovo

. E si chiama Spazio Lenovo. Annunciato a fine anno scorso Nelle parole della società, Spazio Lenovo è concepito come un, un ambiente che combina la dimensione esperienziale con la possibilità di conoscere le nuove tendenze della tecnologia. Ecco perché oltre allo store con postazioni dedicate alla tecnologia smart, Spazio Lenovo includerà, lounge e cafè, uno spazio di coworking.Una nota sottolinea che a marcare un importante momento di ripartenza per l’intero Paese dopo l’emergenza vissuta con la pandemia Covid-19, l’apertura di Spazio Lenovo porta valore alla città di Milano e al Paese favorendo l’apertura di un dialogo con pubblici nazionali e internazionali, istituzionali e imprenditoriali, pere di concepire i nostri rapporti con l’ambiente.“Spazio Lenovo dà vita alla visione Smarter Technology for All di Lenovo in un nuovo spazio fisico dove i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e prendere visione di come l’IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società”, spiega. “Siamo felici di aprire il primo Spazio Lenovo in Europa e di farlo a Milano. Più che mai, in questo momento di ripresa, le aziende sono chiamate a collaborare con le istituzioni e la società per instaurare un dialogo sulle nuove modalità di lavoro, apprendimento e interazione sociale, ed è nostra responsabilità contribuire a questo progresso. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale nell’abilitare i lavoratori, gli studenti e il pubblico in generale a rimanere produttivi, a continuare nei loro percorsi didattici e a trovare nuove forme di intrattenimento e modi per rimanere in contatto con le proprie famiglie e amici durante l’emergenza. Guardando al futuro, il nostro obiettivo è che Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita