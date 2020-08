Back to school: le famiglie italiane cercano sempre più promo online

cataloghi online geolocalizzati e soluzioni drive-to-store per il settore retail,

Sono molti i dubbi rispetto a come sarà questo nuovo anno scolastico per i più piccoli. Per ora è confermato che sarà per tutti in forma presenziale, applicando le giuste misure di sicurezza sanitaria. Le famiglie italianecercando materiale scolastico e, ciò che contraddistingue quest'anno rispetto ai precedenti, è l'aumento significativo di interesse a ridurre la spesa al massimo, come conseguenza della crisi economica che si sta attraversando., piattaforma dirivela i principali risultati di uno studio sulla pianificazione e previsione d'acquisto per l'inizio di questo nuovo anno scolastico.L'economia delle famiglie italiane e europee in generale, ha risentito in modo significativo della crisi causata dal COVID-19 e risparmiare è diventata una condizione di primaria necessità in molte case. Lo dimostra il fatto che, e infatti lo sta già facendo. Inoltre i consumatori si aspettano che in questa situazione eccezionale le marche e i negozi mostrino loro solidarietà, offrendo promozioni e sconti più sostanziosi per questo back to school.Anche gli acquisti avvengono in anticipo e 7 famiglie su 10 hanno già iniziato a comprare, mentre il 7,8% preferisce aspettare l'inizio effettivo delle lezioni.L'attenzione si concentrerà sui libri di testo (31%) e sul materiale di cancelleria (24%), e a seguire abbigliamento e calzature (20%), che compongono il podio dei prodotti più ricercati nel tentativo di ridurre al massimo la spesa.È evidente che il canale digitale ha raggiunto maggiore protagonismoe che il repentino aumento dell'uso di questo canale si sta stabilizzando: ci troviamo quindi davanti a una tendenza che è arrivata per rimanere.Così, dallo studio di Tiendeo si evince che circa la metà dei consumatori realizzano online la pianificazione degli acquisti per il back to school, cercando in questo canale le migliori promozioni per risparmiare al massimo.Inoltre,sfruttando questo canale, senza però togliere importanza ai negozi fisici, che continuano ad essere i principali centri d'acquisto, visto che il 41% prevede di realizzare la spesa scolastica nei centri commerciali in virtù dell'ampia gamma di prodotti offerti, mentre il 36% preferisce riporre la propria fiducia nei negozi specializzati.