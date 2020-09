Axon 20 5G di ZTE, il primo smartphone con fotocamera sotto il display

sensore della luce

ZTE ha presentato il nuovo, il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display, che offre il primo vero display completo del settore.In virtù delle cinque tecnologie fondamentali, tra cui materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, la speciale matrice di pixel e l'algoritmo di autodiagnosi interno,. Per bilanciare le prestazioni del display e della telecamera frontale, ZTE ha adottato materiali ad alta trasparenza che includono nuove pellicole organiche e inorganiche, migliorando così la luminosità in ingresso alla telecamera frontale. Inoltre, sono stati impiegati un chip integrato indipendente a doppio controllo e circuiti driver integrati, per consentire la sincronizzazione dei colori tra la telecamera frontale e il display convenzionale.ZTE, ha inoltre creatoe migliorare la coerenza del display, creando così una trasmissione più naturale.In aggiunta, l'algoritmo di selfie della fotocamera frontale di ZTE, ha ottimizzato le prestazioni della fotocamera in diverse condizioni di luminosità e ha supportato la regolazione automatica della gamma dinamica, con un grande miglioramento della nitidezza della foto e del contrasto dell'immagine. ZTE ha sfruttato le tecnologie aggiuntive sotto il display, compresi i sensori di luce ambientale, di suono e di impronte digitali, per ottenere un vero e proprio schermo intero senza fori.L'innovativoè in grado di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità dell'ambiente, consentendo di vedere chiaramente il display in qualsiasi momento.ZTE Axon 20 5G ha segnato un'altra pietra miliare nell'esplorazione del vero smartphone con display completo.e supporta una profondità di colore a 10 bit e una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3, facendo sì che le prestazioni del display raggiungano gli standard del cinema digitale a colori. Inoltre, la risoluzione FHD+ e i materiali OLED hanno reso il colore del display più chiaro e bello. Grazie al rapporto lunghezza-larghezza di 20,5:9 e al suono DTS:X Ultra 3D, il dispositivo è in grado di offrire un'esperienza cinematografica.Con uno spessore di soli 7,98 mm e il design ultrasottile delle linee a doppia spalla, ZTE Axon 20 5G ha ereditato lo stile elegante della serie ZTE Axon.Il, che sono stati accuratamente lavorati con 36 diversi processi per creare una texture unica e splendida. L'Axon 20 5G è disponibile in quattro colori vivaci, tra cui blu, nero, viola e arancione. Inoltre, ZTE ha collaborato con il noto illustratore britannico, Sam Falconer, per creare un pacchetto esclusivo per ZTE Axon 20 5G. Il progetto mira a incoraggiare i giovani a esplorare maggiori opportunità delle attuali tecnologie, rappresentando artisticamente il grande contributo dato all'umanità da quattro noti scienziati. ZTE Axon 20 5G è dotato. La Super Antenna 2.0 di ZTE è un'antenna PDS all'avanguardia con un design integrato a 360 gradi surround e una tecnologia intelligente di sintonizzazione a circuito chiuso, che può migliorare la stabilità della connessione di rete e la velocità di download.ZTE Axon 20 5Gche supporta video ad alta risoluzione 4K a 60 fps, scene super notturne, elevata qualità video e video HDR in tempo reale in condizioni di illuminazione multiple. Gli obiettivi principali e il grandangolo supportano la stabilizzazione dell'immagine, che aiuta a girare video di qualità superiore.Il software della telecamera dispone di, che possono abbinare in modo intelligente diversi stili musicali con speciali effetti di trasformazione. L'esclusiva modalità di registrazione a schermo intero, con un rapporto inferiore a 20,5:9, può supportare il portrait Bokeh e il portrait beauty, fornendo un'ulteriore personalizzazione del video.Alimentato dalla, ZTE Axon 20 5G è dotato di un motore di ottimizzazione del sistema a scenario completo di nuova generazione. Grazie al motore, la velocità di avvio delle applicazioni più utilizzate può essere aumentata del 40%, mentre anche le esperienze di gioco e video sono state migliorate, secondo i risultati dei test di Laboratorio ZTE.Inoltre, ZTE Axon 20 5G è dotato di. Le capacità di dissipazione del calore sono migliorate attraverso un triplo sistema intelligente che include: la circolazione del raffreddamento a liquido, il cuscinetto termico in nanofibra di carbonio e il materiale in grafite. Lo smartphone rimane fresco mentre gli utenti giocano, guardano brevi video o guardano film.ZTE Axon 20 5Gsui canali di e-commerce tra cui www.myzte.com, zte.jd.com e zte.tmall.com.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita