Amazon: musica in alta definizione grazie al nuovo servizio Music HD

Amazon Music ha annunciato il lancio di Amazon Music HD, la nuova offerta di musica in alta qualità, con oltre 60 milioni di brani in alta definizione e milioni di canzoni in Ultra HD - il più alto livello di qualità audio disponibile - e un catalogo audio 3D in continua crescita disponibile per l’ascolto attaverso i dispositivi Amazon Echo Studio.

Al costo di 14,99€ al mese, oppure con un costo aggiuntivo di 5€ al mese per i clienti già iscritti ad Amazon Music Unlimited (abbonamento individuale o Family), Amazon Music HD rende l’audio di alta qualità accessibile a tutti gli appassionati di musica.

Amazon Music HD è ora disponibile per la riproduzione in streaming in Francia, Italia, Spagna, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Austria e Giappone. I nuovi iscritti ad Amazon Music possono ricevere un periodo di uso gratuito di 90 giorni, mentre i clienti già iscritti possono utilizzare Amazon Music HD per 90 giorni senza costi aggiuntivi all’indirizzo

.

Amazon Music HD offre oltre 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz (qualità CD). Inoltre, i clienti possono riprodurre milioni di altri brani in Ultra HD (migliore della qualità del CD), con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.

Amazon Music HD riprodurrà la più alta qualità audio supportata dai dispositivi dei clienti e dalle condizioni di connessione disponibili ed è compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, inclusi desktop, dispositivi mobile (iOS e Android), una selezione dei dispositivi Echo, Fire TV e Tablet Fire.

Amazon Music HD è anche compatibile con dispositivi di terze parti, tra i quali la maggior parte dei prodotti di Denon e Marantz con HEOS Built-in, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser e molti altri.



