Ericsson: più di 1 miliardo di persone avranno accesso al 5G entro la fine del 2020

prevede che nel 2026 quattro abbonamenti mobili su dieci saranno 5G. Questo dato emerge dall'ultima edizione dell' Ericsson Mobility Report , in cui si evidenzia che, grazie alla diffusione deglie alla progressiva copertura della popolazione, questa tecnologia verrà implementata più rapidamente di qualsiasi altra generazione di connettività mobile.Il report stima che, entro la fine del 2020– ossia il 15% della popolazione mondiale – vivrà in un'area raggiunta da copertura 5G. Nel 2026 il 60% della popolazione mondiale avrà accesso alla copertura 5G e il numero di abbonamenti 5G raggiungerà i 3,5 miliardi.Le stime di Ericsson sul numero di abbonamenti 5G che verranno sottoscritti entro la fine del 2020 a livello globale sono salite a 220 milioni, supportate dalla progressiva implementazione delle reti da parte degli operatori. Tale aumento, che ha raggiunto l'11% degli abbonamenti mobile grazie a un focus strategico nazionale, un'intensa concorrenza tra gli operatori e dalla presenza di smartphone 5G sempre più convenienti.Il report prevede che in Nord America, per la fine dell'anno, circa il 4% degli abbonamenti mobile sarà 5G. La commercializzazione sta procedendo velocemente ed entro il 2026 Ericsson prevede che l'80% degli abbonamenti mobile in Nord America sarà 5G, il livello più alto di qualsiasi regione del mondo. Entro la fine dell'anno, invece,. Durante il 2020 alcuni paesi hanno ritardato le aste dello spettro radio necessarie per supportare l'implementazione del 5G., Executive Vice President and Head of Networks, Ericsson, afferma: "Quest'anno la società ha compiuto un grande balzo verso la digitalizzazione. La pandemia ha evidenziato l'impatto della connettività sulle nostre vite e ha agito da catalizzatore per un rapido cambiamento, che è chiaramente visibile anche in questa ultima edizione del Mobility Report di Ericsson"."Il 5G sta entrando nella fase successiva, in cui nuovi dispositivi e applicazioni riescono a ottenere i massimi vantaggi, mentre gli operatori continuano a sviluppare il 5G. Le reti mobili sono un'infrastruttura critica per molti aspetti della vita quotidiana e il 5G sarà fondamentale per la prosperità economica futura".Il report evidenzia anche perché il successo del 5G non sarà limitato alla sola copertura o al numero di abbonamenti. Il suo valore sarà determinato anche, i primi dei quali hanno già iniziato ad emergere.Il critical IoT, inteso per applicazioni di tipo "time-critical" che richiedono la trasmissione di dati entro un determinato periodo di tempo, sarà introdotto nelle reti 5G. Questo consentirà lo sviluppo di un'ampia gamma di servizi per consumatori, imprese e istituzioni in vari settori, con reti 5G pubbliche e private.Ilrappresenta un'altra categoria di applicazioni emergenti. Le funzionalità delle reti 5G combinate con la tecnologie edge computing consentiranno ai servizi di gaming in streaming su smartphone di competere con una qualità dell'esperienza (QoE) pari a quella di PC o console, aprendosi a giochi innovativi e immersivi basati sulla mobilità.