Un bug di Google Play Store mette a rischio milioni di utenti Android

Social – Viber

Travel – Booking

Business – Cisco Teams

Maps and Navigation – Yango Pro (Taximeter), Moovit

Dating – Grindr, OKCupid, Bumble

Browsers – Edge

Utilities – Xrecorder, PowerDirector

Installazione dell’app vulnerabile e dannosa

L'app sfrutta a sua volta un'applicazione con una versione vulnerabile di Google Play Core (GPC)

GPC gestisce il payload, lo carica ed esegue l'attacco

Il payload può accedere a tutte le risorse disponibili

I ricercatori dihanno confermato che applicazioni molto diffuse sucontinuano ad essere vulnerabili alla nota vulnerabilità CVE-2020-8913, mettendo in pericolo centinaia di milioni di utentiSegnalata per la prima volta alla fine di agosto dai ricercatori di Oversecured, la vulnerabilità consente a un aggressore di diffondere un codice dannoso in applicazioni vulnerabili, garantendo l'accesso a tutte le risorse e tutti i dati dell’hosting, quindi del dispositivo che ospita queste app. Il difetto è radicato nella libreriache permette agli sviluppatori di aggiungere aggiornamenti in-app e nuovi moduli di funzionalità nelle loro app Android. La vulnerabilità rende possibile l'aggiunta di moduli eseguibili a qualsiasi app che utilizzi la libreria, il che significa che il codice arbitrario può essere eseguito al suo interno. Un aggressore, con una malware app installata sul dispositivo della vittima, potrebbe rubare tutte le sue informazioni private.. Tuttavia, la patch deve essere inserita dagli sviluppatori stessi anche nelle rispettive applicazioni, affinché la minaccia scompaia completamente. Check Point ha deciso di selezionare un numero random di app comuni per vedere quali sviluppatori hanno effettivamente implementato la patch fornita da Google.Durante lo scorso settembre, il 13% delle app Google Play analizzate dai ricercatori ha utilizzato la libreria Google Play Core, di cui l'8% ha continuato ad avere una versione vulnerabile.Prima di diffondere questa notizia, Check Point ha notificato a tutte le app la vulnerabilità e la necessità di aggiornare la versione. Ulteriori test hanno dimostrato cheI ricercatori hanno riassunto la catena di attacchi per sfruttare la vulnerabilità, in quattro fasi:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita