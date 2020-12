Samsung aggiorna il proprio browser web: ecco Samsung Internet 13.0

Ora è possibile utilizzare la Modalità a contrasto elevato con la modalità Notte, per far risaltare i caratteri del testo e gli altri componenti

All’interno del menu di Samsung Internet 13.0 è possibile trovare una serie di strumenti come: recuperare le pagine salvate, vedere la cronologia e i download, abilitare il blocco degli annunci e i componenti aggiuntivi, consultare e modificare le impostazioni

È possibile ottenere più spazio sullo schermo nascondendo la barra di stato, per immergersi nei contenuti in cui si naviga

Quando si guarda un video a schermo intero con Video Assistant, basta toccare due volte il centro dello schermo per mettere in pausa

È possibile modificare facilmente il titolo dei preferiti in modo che siano più facili da riconoscere e da cercare

ha annunciato un nuovo aggiornamento diil proprio browser web.offre una nuova interfaccia utente per la richiesta di autorizzazione per visualizzare un messaggio di avvertimento se un sito web sembra dannoso e se sta cercando di ingannare gli utenti.Samsung Internet ha messo a disposizione, che permette di cancellare automaticamente la cronologia di navigazione non appena tutte le pagine della modalità Segreta vengono chiuse e, con l’aggiornamento della versione 13.0, sulla barra degli indirizzi viene visualizzata un’icona della modalità Segreta, in modo che sia più facile sapere quando è attiva. Nelle impostazioni è possibile trovare una spiegazione dettagliata sulle caratteristiche e funzionalità della modalità Segreta.Inoltre sono state introdotte una serie diper rendere Samsung Internet ancora più facile da usare: