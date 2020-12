Il 2020 letto dai motori di ricerca: al primo posto (ovviamente) il coronavirus

In questo strano, che ci ha spinto ad uscire di meno e a ridurre i nostri contatti sociali. In questi mesi, dunque,è stato un, soddisfacendo curiosità, intrattenendoci con lettura, film e musica, e permettendoci di restare in contatto con gli altri, seppur a distanza. Ma quali sono state le? A questa domanda risponde Semrush , nota piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, che ha analizzato le attività online degli utenti del Bel Paese da gennaio a dicembre 2020.I temi che hanno interessato maggiormente gli utenti nel corso dell’ultimo anno sono correlati al, come era facile aspettarsi. La ricerca “” è stata digitata con una media di, “” quasie “. Circaricerche mensili medie per l’app, che è poi stata scaricata da quasi 10 milioni di cittadini. La possibilità diè stata verificata online quasiogni mese. Grande interesse anche per ilper l’acquisto di bicilette, cercato sul web con una media divolte nei mes i diMa il 2020 non è stato solo il covid19. Ilè da sempre un elemento portante della cultura nazional popolare italiana, quest’anno reso ancora più popolare e virale dalla diatriba Bugo-Morgan. L’interesse degli utenti, però si è concentrato sul, cercato in rete nel mese di febbraio. Altra questione che ha destato curiosità è stata la questione sulla presunta gravidanza (poi smentita) di, la cooperante 24enne rapita in Kenya, cercata in rete nel solo mese diForte interesse anche per i fatti di cronaca internazionale, come la morte di, che ha dato vita al movimento Black lives matter, cercato online con una media di quasi, e un picco divolte nel mese di, personaggio del web con il volto di Pippo che istigava gli adolescenti al suicidio dai social, digitato in media, con un picco divolte nel mese di, eavvenuta a, che adha suscitato interesse e destato preoccupazione inGli effetti positivi del lavoro disulla reputazione italiana erano già stati evidenziati da, agenzia di reputation marketing attraverso l’algoritmo scientifico del reputation rating, nell’ambito di uno studio in collaborazione con Semrush. Ora Conte è stato inserito anche nellaanche della classifica delle ricerche più frequenti su. Prendendo in esame anche gli altri motori di ricerca, l’analisi di Semrush evidenza come il nome del premier venga, toccando ilUn altro personaggio che non è sicuramente passato inosservato nel corso dell’anno è, cercata online con una media di. I mesi in cui l’interesse per la cantante ed ereditiera è stato maggiore sono stati, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo () e, in occasione del matrimonio ().Tra gli sportivi, invece, il nome che è stato scritto più volte sulla barra dei motori di ricerca è stato quello di, digitato in media, con un picco a).Per quanto riguarda le piattaforme di streaming,resta saldo al primo posto, con, raggiungendo inei mesi del lockdown di. In seconda posizione si trova, con una media diAnche in questo caso il picco si registra acon. Ottimi risultati anche per, lanciata ufficialmente in Italia solo a fine marzo. La media delleè di, toccando il culmine anche in questo caso aconIn merito ai, al primo posto si piazza, la miniserie divenuta un vero e proprio fenomeno di costume in tutto il mondo, digitato in media(dato massimo registrato a, con). Grande successo anche per(titolo originale,), digitata in media circa(dato massimo registrato a, con). Per quanto riguarda lodetiene lo scettro assoluto con, quasi il doppio di quelle registrate da, in seconda posizione con “appena”ricerche medie ogni mese.In ambito gaming,, con le sue battaglie per salvare il mondo, è in assoluto il più popolare. Cercato online in media, ha raggiunto quota, mantenendo il trend per ben(aprile-maggio-giugno). Grande successo anche per, videogame con ambientazione spaziale, cercato quasi(picco adcon) e, tra i più famosi giochi di calcio, lanciato in anteprima solo ad inizio, mese in cui ha raggiunto le).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita