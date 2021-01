Apre a Palermo un nuovo Samsung Customer Service

Dopo le aperture di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia/Mestre, Varese, Roma, Brescia, Salerno e Cuneo, Samsung Electronics Italia ha inaugurato a Palermo un nuovo Samsung Customer Service, il centro assistenza totalmente brandizzato Samsung, in via Principe di Villafranca 42/E.





Il Samsung Customer Service si caratterizza per il suo concept innovativo nell’ambito dell’assistenza alla clientela, con un layout premium studiato per offrire ai clienti Samsung la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita con alcuni servizi esclusivi quali: la riparazione veloce in un’ora degli smartphone Samsung, la riparazione su prenotazione tramite sito web dedicato o call center, la vendita di accessori originali, la consulenza gratuita sui prodotti Samsung da parte degli addetti del nuovo centro e il servizio Clicca&Ritira, grazie al quale è possibile far consegnare presso il Customer Service i prodotti di telefonia acquistati sul Samsung Shop Online, gestendo con comodità il ritiro del prodotto anche quando non è facile farsi trovare a casa dal corriere o si è sprovvisti del servizio di portineria.





Per una ripartenza responsabile e in piena sicurezza, i Samsung Customer Service offrono anche servizi studiati in ottemperanza alle norme anti-Covid e pensati per eliminare le code, agevolare il cliente e consentirgli di mantenere il distanziamento sociale. Oltre alla riparazione su prenotazione e all’igienizzazione dei prodotti riparati prima della loro restituzione, sono infatti disponibili il servizio di ritiro e consegna a domicilio e il nuovo servizio Urban Delivery, grazie al quale è possibile, una volta consegnato al SCS, scegliere di ricevere il prodotto riparato direttamente a casa propria, in appena mezza giornata: entro pranzo, se il prodotto viene consegnato presso il Samsung Customer Service in mattinata, o entro sera, se consegnato nel pomeriggio.





Per gli utenti che scelgono di avvalersi del servizio Clicca&Ritira è inoltre assicurata la configurazione e il set up del nuovo device in forma gratuita, con assistenza per il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo smartphone, nonché l’impostazione degli account di posta elettronica e social media; possono inoltre usufruire di una consulenza a 360 gradi sulle caratteristiche principali del prodotto acquistato, le sue funzioni e potenzialità.



Il Samsung Customer Service Palermo di via Principe di Villafranca 42/E sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.



