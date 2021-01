Sim iliad in arrivo anche presso Supermercati e Bookstore

iliad attiva un: nasce infatti, un nuovo canale tramite cui è possibile trovare una Sim iliad tra lee le ricariche esposte presso le più noteOra è quindi possibile accedere all'offerta iliad in modo estremamente innovativo. Al momento del pagamento, infatti, si riceve uno scontrino sul quale sarà posto ilonline, direttamente dall'area dedicata sul sito iliad, alla pagina www.iliad.it/attiva è attualmente possibile sottoscrivere l'offerta, con 70GB di traffico in 4G/4G+ con 5G incluso, Minuti e SMS illimitati al costo diIl nuovo canale va così ad espandere la sempre più estesa rete iliad che conta oggi oltre 1.300 Simbox diffuse in tutta Italia tra i, glie lacon più diSnaipay attivi presso tabaccherie, edicole e bar.Verranno progressivamente attivati centinaia di punti vendita tra le migliori insegne di. Per individuare il punto iliad express più vicino, è possibile utilizzare lo Store Locator sul sito iliad: https://www.iliad.it/store-locator.html