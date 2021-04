LG Velvet si aggiorna ad Android 11

La capacità di attivare e controllare la cronologia delle notifiche ricevute nell’arco delle ultime 24 ore.

ricevute nell’arco delle ultime 24 ore. La possibilità di abilitare le autorizzazioni specifiche relative alle app solo per una volta.

solo per una volta. L’opzione di mettere in sovraimpressione sullo schermo le conversazioni più frequenti attraverso delle bolle interattive.

sullo schermo più frequenti attraverso delle bolle interattive. La gestione dei propri dispositivi IoT dalla schermata di spegnimento dello smartphone.

dalla schermata di spegnimento dello smartphone. L’aggiornamento dell’app Tastiera LG.

L’aggiunta della funzione Time Lapse notturno , capace di aumentare il tempo di scatto e catturare le scie di luce.

, capace di aumentare il tempo di scatto e catturare le scie di luce. La possibilità, nel momento in cui si scatta una foto, di visualizzarne l’anteprima e condividerla

La possibilità di effettuare la scansione dei QR code direttamente con la AI CAM.

ha annunciato che è disponibile l'aggiornamento. L'implementazione del nuovo sistema operativo dimostra l'impegno dell'azienda nel supportare i propri smartphone nel tempo, arricchendone le funzionalità e ottimizzandone le prestazioni. L'aggiornamento è già disponibile per la versione no-brand di LG Velvet e successivamente arriverà anche per la versione TIM.Grazie alle migliorie apportate da Android 11 e dalla personalizzazione di LG, l'aggiornamento di Velvet consente agli utenti di avere uno smartphone al passo coi tempi sia in termini di funzionalità sia di sicurezza.Le novità apportate con l'aggiornamento, a cui sono state aggiunte alcune funzioni, e la fotocamera.Per quanto concerne, l'aggiornamento introduce:In merito, invece, le novità riguardano: