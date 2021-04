iliad entra nel capitale di Unieuro

iliad ha annunciato di aver acquisito una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, leader italiano nella distribuzione di materiale elettronico ed elettrodomestico.

Dopo due anni di collaborazione tra le due società nella distribuzione di SIM dell'operatore attraverso le Simbox situate in 200 dei 500 punti vendita Unieuro, e mentre si appresta a entrare nel mercato della rete fissa, iliad ha deciso di investire nel capitale di Unieuro per accompagnarla nel suo percorso di crescita e innovazione.

"Siamo felici di entrare nel capitale di Unieuro per accompagnarli nella loro crescita a lungo termine. Apprezziamo la squadra Unieuro e condividiamo con loro valori fondamentali: una costante volontà di innovare, un forte spirito imprenditoriale e una vera attenzione alla qualità della relazione con gli utenti e i consumatori", afferma Benedetto Levi, CEO Iliad Italia.

