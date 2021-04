"Riproduci qualcosa", la nuova funzione di Netflix disponibile anche in Italia

Una nuova serie o un nuovo film,

Una serie o un film che si sta già guardando,

Una serie o un film dalla propria lista, oppure

Una serie che non si è finita oppure un film che forse interessa rivedere.

Sotto il nome profilo

Sulla decima riga nella home page di Netflix

Nel menu di navigazione a sinistra dello schermo

Ci sono momenti in cui semplicemente manca la voglia di scegliere, soprattutto se ci si trova di fronte a moltissime valide alternative, oppure è troppo difficile trovare un film o una serie tv in grado di mettere d'accordo tutti. Proprio per situazioni come queste(già disponibile anche in Italia), un modo nuovo per rilassarsi davanti allo schermo. Con il pulsante "Riproduci qualcosa" ci si ritroverà subito all'interno di una serie o di un film selezionato sulla base dei contenuti che si sono già guardato e ai propri gusti. Oppure basta cliccare un'altra volta per selezionare "Riproduci qualcos'altro" e ottenere:All'interno della propria TV si può trovare la funzione "Riproduci qualcosa" facilmente e in vari modi:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita