eBay rafforza il leadership team italiano

eBay, uno dei più grandi e dinamici marketplace del mondo, rafforza il Leadership Team in Italia, guidato da Alice Acciarri, General Manager per l’Italia e la Spagna.

Entrano a far parte del team Chiara Callerio, con il ruolo di Head of CRM & Performance Marketing; Martina Colandrea, con il ruolo di B2C Vertical Director; e Vito Pace, con il ruolo di Head of Brand Marketing & Communication.





“Sono felice di dare il benvenuto in eBay a tre talenti come Chiara, Martina e Vito che portano esperienza, entusiasmo ed energia a un team che ogni giorno lavora con passione per la crescita dell’online nel nostro Paese e per offrire ad acquirenti e venditori, privati e professionali, un’esperienza unica.

Il nostro marketplace è una vera e propria community, che condivide gli stessi valori, offre opportunità economiche a tutti e regala momenti di gioia in ogni acquisto o vendita. Sono certa che Chiara, Martina e Vito daranno un grande contributo a tutta la nostra community”

– afferma Alice Acciarri, General Manager di eBay in Italia e Spagna.





Chiara Callerio è responsabile delle strategie di CRM e Perfomance Marketing in eBay. Chiara ha un’esperienza decennale in ambito Digital ed eCommerce, maturata in Sky Italia e nel gruppo YOOX NET-A-PORTER, dove ha ricoperto negli ultimi 9 anni ruoli di crescente responsabilità in ambito Marketing, fino a ricoprire il ruolo di Head of CRM & Contact Strategy, con responsabilità globale. Nata e cresciuta a Milano, ha conseguito la laurea in Economics and Management for Arts, Culture & Communication all’Università Luigi Bocconi.





Martina Colandrea si occupa della gestione e della crescita del business B2C in Italia di eBay. Martina vanta un’esperienza di più di 10 anni nel settore della moda e del lusso. Prima di entrare in eBay, ha ricoperto il ruolo di Worldwide eCommerce General Merchandising Manager in Bottega Veneta, dove supervisionava la strategia di merchandising e le attività commerciali del canale eCommerce. Martina vive da 16 anni a Milano, dove si è trasferita per frequentare l’Università Luigi Bocconi, presso la quale si è laureata in Economia e Management Internazionale.





Vito Pace è responsabile delle strategie di brand marketing e di comunicazione di eBay. Vito ha oltre 10 anni di esperienza nel largo consumo, maturata in grandi aziende come Mondelez, Philips, Kraft Heinz e Coca-Cola Company, dove ricopriva il ruolo di Integrated Marketing Manager. Vito è laureato in Economia, presso l’Università degli Studi di Macerata e ha un master in Marketing Management presso la Business School del Sole 24 Ore.

