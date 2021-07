Iliad Italia chiude il primo semestre 2021 con 600.000 nuovi utenti, realizzando une registrando così una crescita del 22,9% rispetto al medesimo periodo nel 2020.Dopo appena tre anni di attività, iliad è a quota, per una quota di mercato pari al 10%, grazie alla trasparenza e alla qualità dei suoi servizi. Per la prima volta dal lancio, iliad presenta un, raggiungendo l'obiettivo di break-even a soli tre anni dal suo lancio sul mercato.Gli investimenti nel semestre sono pari a 200 milioni di euro e lo sviluppo della rete radio mobile continua con il raggiungimento di, in linea con l'obiettivo di circa 8.500 siti attivi entro la fine dell'anno in corso.Di oggi la notizia annunciata dal Gruppo iliad di un progetto da parte del fondatoredi riacquisto degli azionisti minoritari e l'intenzione di uscire dalla borsa con un'offerta pubblica semplificata, con l'obiettivo di accelerare la crescita del Gruppo e supportare con maggiore indipendenza la propria strategia di sviluppo nel lungo termine.