Swappie, cinque consigli per proteggere l'iPhone in estate

Tenere il telefono lontano dal sole

Limitate il consumo sotto il sole

Tenere spenta la connessione Wi-Fi e Bluetooth

Ridurre la luminosità dello schermo e chiudere le applicazioni

Evitare gli sbalzi di temperatura

L’estate vuol dire sole, caldo eil nostro fisico e anche...Se si decide di passare un po’ di tempo sotto il sole è importante adottaremettere le creme all’ombra per evitare che si sciolgano, utilizzare gli occhiali da sole, bere tanta acqua eche propone al mercato smartphone quasi inutilizzati e funzionanti a prezzi vantaggiosi pagabili anche a rate, dà cinqueper mantenere in buone condizioni il proprio dispositivo anche sotto il sole:È meglio fare attenzione soprattutto a non dimenticare il cellulare vicino al parabrezza della macchina o in borsoni da spiaggia esposti al sole o sotto il telo mare mentre si prende il sole. Un’eccessiva esposizione al calore può provocare un surriscaldamento del dispositivo elettronico e gravi danni per la sua funzionalità.Gli smartphone si surriscaldano anche quando vengono utilizzati per un lungo tempo sotto il sole. Se la temperatura esterna è alta e lo smartphone è molto caldo è fondamentale limitarne l’uso.Gli smartphone tendono a surriscaldarsi maggiormente se sono in cerca di connessione Wi-Fi o Bluetooth, proprio per questo se non è necessario, sarebbe ottimale spegnere queste funzionalità al fine di non rovinare la batteria dello smartphone, evitando di tenere accese connessioni che non servono.Un altro consiglio per evitare di far surriscaldare il proprio smartphone e provocare danni irreparabili è chiudere le applicazioni aperte che non si utilizzano più e ridurre la luminosità dello schermo, in questo modo si limiteranno i processi attivi e di conseguenza il surriscaldamento.Un’ultima regola da seguire è quella di considerare che anche i dispositivi elettronici devono acclimatarsi alla temperatura. Se si dimentica il cellulare sotto il sole, dopo averlo messo in 'salvo' non bisogna utilizzarlo subito, ma è necessario aspettare qualche minuto affinché la temperatura si abbassi e si adatti a quella esterna. Per evitare che lo smartphone si surriscaldi non serve metterlo vicino ad oggetti molto freddi perché potrebbe provocare sbalzi di temperatura che possono danneggiare la batteria e altre componenti del dispositivo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita