App Satispay: ora si può ricaricare il credito telefonico anche con Very Mobile e Kena Mobile

Satispay amplia ulteriormente la lista degli operatori mobili disponibili in app per effettuare ricariche telefoniche. Oltre a Vodafone, TIM, WindTre, Fastweb, Tiscali, PosteMobile, Lycamobile, DIGI Mobil, Tiscali Mobile, 1Mobile e Ho.mobile, ora è possibile ricaricare anche il credito telefonico con Very Mobile e Kena Mobile , in pochissimi passaggi.

Per effettuare una ricarica con Satispay è sufficiente accedere alla sezione dedicata ai servizi, selezionare, scegliere l’operatore telefonico, indicare il numero di telefono del destinatario (il proprio o qualsiasi altro numero si desideri ricaricare come ad esempio quello di figli, amici, parenti o collaboratori) e, infine, inserire l’importo desiderato. Sullo schermo apparirà la conferma dell'operazione avvenuta e la relativa ricevuta in digitale con tutti i dettagli del servizio acquistato sarà sempre disponibile all’interno della sezione “Profilo” dell’app.