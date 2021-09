Apple Fitness+: nel corso dell'anno disponibile anche in Italia

La meditazione aiuta a ridurre lo stress, sviluppare un maggiore senso di consapevolezza e aumentare la resilienza necessaria per affrontare le sfide della vita. Sviluppata sulla base dei popolari esercizi di defaticamento consapevole in Fitness+, Meditazione guidata aiuterà gli utenti a integrare nella quotidianità una routine di meditazione e migliorare il proprio senso di benessere generale. Gli utenti potranno scegliere tra nove temi per la Meditazione guidata (Purpose, Kindness, Gratitude, Awareness, Creativity, Wisdom, Calm, Focus e Resilience) per un’esperienza video coinvolgente insieme ai trainer Fitness+. Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti.

Meditazione guidata sarà guidata da un gruppo di trainer specializzati in defaticamento consapevole e yoga già conosciuti e apprezzati dagli utenti, tra cui Dustin Brown, Gregg Cook, Jessica Skye e Jonelle Lewis, a cui si aggiungeranno due nuovi trainer specializzati in meditazione: Christian Howard e JoAnna Hardy. Christian e JoAnna offriranno in complesso 40 anni di esperienza nell’insegnamento delle tecniche di meditazione tradizionale e profonda in modo personale e inclusivo.



ha annunciato che Apple Fitness+ , il servizio di fitness interamente sviluppato attorno all’Apple Watch, dal 27 settembre introdurrà, un modo semplice per svolgere esercizi di mindfulness in qualsiasi momento e luogo, e, un nuovo allenamento per il tonificamento muscolare a basso impatto.Fitness+ introdurrà inoltre un nuovo programma, Allenamenti per la stagione sciistica, presentato e sviluppato dallo sciatore due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety in compagnia della trainer Fitness+ Anja Garcia. Ispirato agli sport invernali, il programma è stato sviluppato per aiutare le persone ad aumentare la forza fisica, l’equilibrio e la resistenza così da affrontare in modo più piacevole e divertente le discese, fino all'ultima sciata.In autunno Fitness+ introdurrà gli Allenamenti di gruppo con SharePlay: ci si potrà allenare insieme a un massimo di 32 persone e motivarsi l’un l’altra. E più avanti nel corso dell’anno Fitness+ sarà disponibile in 15 Paesi, tra cui l'Italia.Fitness+ sarà disponibile in inglese con sottotitoli in sei lingue, così ancora più persone potranno cimentarsi con gli allenamenti proposti dal team eterogeneo e inclusivo di trainer, il cui approccio è adeguato a ogni corpo e a ogni livello di fitness.Fitness+ richiedeed è disponibile quando abbinato con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 14.3.Per usufruire delle funzioni più recenti è necessario utilizzare Fitness+ con Apple Watch Series 3 e modelli successivi; con watchOS 8 abbinato con iPhone 6s e modelli successivi con iOS 15; iPad con iPadOS 15; oppure Apple TV 4K o Apple TV HD con tvOS 15.