WindTre: nel Lazio rete ancora più veloce con il 5G

espande la propria copertura connel Lazio e raggiunge le città di Roma, Aprilia, Ardea, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Monterotondo, Nettuno, Pomezia e Tivoli.Per, Chief Commercial Officer di WINDTRE, "la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l'importanza di accelerare l'evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi".Per usufruire dei vantaggi della tecnologia di rete 5G è possibile attivare una delle soluzioni WindTre voce e internet, con 50 Giga in 5G, Priority Pass, minuti illimitati e smartphone 5G incluso.