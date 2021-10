Survey Wiko: il 75% degli utenti porta con sé il proprio smartphone anche alla toilette

Alzi la mano chi non ha l'abitudine di portare con sé il proprio smartphone quando va in bagno! Che ormai sia il nostro fedele compagno di avventure è ben noto e pare che non riusciamo a farne a meno neppure alla toilette.

A confermarlo è l'ultima survey condotta dal brand di telefonia franco-cinese Wiko all'interno della propria Instagram community: il 75% degli intervistati dichiara infatti di portare sempre con sé il proprio smartphone quando va in bagno, e sicuramente quando prevede di passarci meno di un quarto d'ora (66%). Solo per il 31% il binomio smartphone-bagno non è un mix vincente.





Se prima l'intrattenimento in bagno era affidato alla radio, alle parole crociate, ai fumetti o alle riviste patinate delle mamme che spaziavano dalla cucina alle notizie di gossip e cultura, oggi ci si affida a un unico strumento in grado di offrire tutto ciò e molto di più: il nostro smartphone.





La maggior parte lo utilizza per monitorare i social e le breaking news (69%), ma c'è anche chi preferisce ascoltare musica (31%). Tra le daily practice più ricorrenti, per il 70% degli utenti coinvolti, c'è fare la spesa online. Perché sì, il nostro device è diventato anche un prezioso alleato nell'ottimizzazione delle giornate.

D'altra parte c'è chi invece approfitta della privacy delle quattro mura per dare una scrollata al feed delle chat d'incontri (30%).





Ma c'è un'eccezione che mette d'accordo oltre la metà del campione: il lavoro. L'80% infatti non ha l'abitudine di farlo da qui. Tuttavia, il 59% dei rispondenti confessa di aver consolidato la propria professional activity da toilette: la risposta alle e-mail importanti. Si sa, ci vuole concentrazione! Il 41%, invece, dichiara di avere proprio qui le idee più geniali: tutti pronti per il prossimo brainstorming.





Eppure il 61% degli utenti afferma che potrebbe tranquillamente rinunciarci e dedicare quel quarto d'ora unicamente a sé.

