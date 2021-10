Samsung TV Plus: in arrivo 3 nuovi canali gratuiti in Italia

ha annunciato cheamplia la propria offerta con, tra cui, che si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti per un totale dida fruire su Samsung TV Plus in Italia, senza iscrizione o abbonamento.Narrazione audace e dall’atmosfera britannica dal catalogo dei BBC Studios, con star globali, scrittori di livello mondiale e drammi pluripremiati. Dalla narrativa storica commovente alle storie criminali oscure e avvincenti.L’iconico Doctor Who avrà il suo canale dedicato su Samsung TV Plus. Doctor Who è la serie di azione-avventura più longeva della storia della BBC che trasporta gli spettatori in avventure nel tempo e nello spazio con un Signore del Tempo eccentrico ma compassionevole, risolvendo problemi e combattendo le ingiustizie.BFC Forbes è il canale televisivo per la business community con un palinsesto ricco di programmi ad alto contenuto informativo. Gli spettatori hanno la possibilità di ascoltare approfondimenti dalla voce degli ospiti delle nostre produzioni originali su temi di grande interesse come finanza, CSR, space economy, innovazione e mobilità sostenibile. Ogni settimana propongono 15 “prime visioni” e un palinsesto capace di soddisfare le esigenze del pubblico, analizzando i fatti del giorno e anticipando i trend del futuro.Samsung TV Plus è preinstallatae non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti.Con l’app di Samsung TV Plus mobile si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica, è sufficiente scaricarla gratuitamente, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download immediato daSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita