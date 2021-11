Ericsson Mobility Report: il traffico dati da mobile è cresciuto di 300 volte negli ultimi 10 anni

Edizione speciale per il decennale dell'Ericsson Mobility Report: 5,5 miliardi di utenti di smartphone in più dal 2011. Previsti 4,4 miliardi di abbonamenti 5G per la fine del 2027, equivalenti a circa la metà di tutti gli abbonamenti mobili in quel momento.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/11/2021