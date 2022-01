Iliad entra nel mercato della fibra: ecco la sua offerta

15,99 € al mese per gli utenti iliad mobile con pagamento automatico, altrimenti 23,99 € al mese

Prezzo garantito PER SEMPRE, senza costi nascosti e senza vincoli di durata

Fino a 5 Gbit/s complessivi in download, 700 Mbit/s in upload per 6 milioni di unità immobiliari (oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari)

iliadbox in comodato d'uso gratuito

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo

Dopo aver rivoluzionato negli ultimi 3 anni il mercato mobile in Italia,ha annunciato la sua offerta in fibra ottica per rivoluzionare da oggi anche questo mercato, lanciando sul mercatoDa oggi inoltre, la fibra diventa 5 volte più veloce: la fibra iliad permette infatti di raggiungeree in upload fino a 700 Mbit/s.Per usufruire dell'offerta bisognerà utilizzare la, chedal team di Ricerca e Sviluppo, sia per la parte hardware che per quella software. Nella creazione della iliadbox, iliad ha scelto di combattere l'obsolescenza programmata che causa inquinamento e inutili spese per gli utenti: per questo la iliadbox è stataL'offerta fibra iliad, in dettaglio:iliad ha inoltre sviluppato iliad wifi extender, disponibile in locazione a soli 1,99 €/mese, per avere un Wi-Fi performante in ogni stanza, anche nelle case più grandi.commenta il nuovo lancio: "Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un'offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno".L'offerta èper 7,4 milioni di unità immobiliari in Italia, sul sito iliad.it e su 1.500 Simbox presenti in tutta Italia.