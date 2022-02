Vodafone Italia e Linkem annunciano la partnership per il 5G FWA

Vodafone Italia e Linkem annunciano la partnership siglata per incrementare la diffusione di servizi a banda ultralarga basati su tecnologia 5G FWA (Fixed Wireless Access).

L'accordo wholesale reciproco garantirà ai due operatori il mutuo accesso alle rispettive reti 5G FWA per potenziare i propri servizi ed offerte commerciali in modo autonomo alle famiglie e imprese italiane.

La sinergia tra i due operatori si baserà sullo specifico know how, sulla disponibilità dei rispettivi asset frequenziali 5G e sulla significativa presenza infrastrutturale sul territorio nazionale per sfruttare con maggiore efficienza il potenziale delle reti wireless.

"La tecnologia FWA raggiungerà nei prossimi anni numerose famiglie e imprese, anche nelle aree dove storicamente i servizi di accesso fisso sono stati limitati" - ha dichiarato

Aldo Bisio,

Amministratore Delegato di Vodafone Italia.

Vodafone continua ad investire sulla estensione della copertura 5G.

La

partnership con Linkem coniuga il know-how di Vodafone nel costruire e operare reti wireless con la specializzazione nel segmento FWA, in cui Linkem ha sviluppato competenze e posizioni riconosciute dal mercato".





"La partnership con Vodafone è molto importante dal punto di vista strategico. Le tecnologie wireless e in particolare il 5G avranno un ruolo sempre più rilevante per garantire la disponibilità di servizi a banda ultralarga altamente performanti per le famiglie e per le imprese in tutte le aree del Paese" ha dichiarato l'

AD di Linkem, Davide Rota

, "la sinergia con un operatore mobile e fisso del livello di Vodafone ci consentirà di estendere la disponibilità delle nostre offerte ancor più rapidamente. Entrambe le società avranno significativi vantaggi sia in termini di maggiore efficienza nello sfruttamento dei rispettivi asset che dal punto di vista commerciale" ha concluso Rota.

