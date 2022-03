iliad: 802 milioni di euro di fatturato nel 2021, con 8,5 milioni di utenti

iliad prosegue la propria strada in continua crescita e si avvia verso il quarto anno di attività in Italia chiudendo il 2021 con oltre 8,5 milioni di utenti e una quota di mercato superiore al 10%, come anticipato a fine gennaio in occasione del lancio della iliadbox e del servizio in fibra FTTH in Italia.

Il 2021 è stato un anno di forte crescita e di grande impegno per iliad che continua a contribuire fortemente allo sviluppo del settore in Italia con investimenti pari a 413 milioni di euro principalmente destinati all’implementazione della propria infrastruttura di rete radio mobile in tutto il Paese per cui l’anno si è chiuso superando le aspettative, con più di 8.700 siti attivati. Iliad, a fine 2021, registra un fatturato in crescita del 19% sul 2020 e pari a 802 milioni di euro, con un EBITDAaL positivo per il primo anno, a 80 milioni di euro.

Ad oggi, è in costante crescita anche la rete distributiva di iliad presente in Italia con oltre 3.500 punti vendita tra cui: 25 Flagship Store, più di 1.200 iliad Corner (con anche le Simbox diffuse presso la GDO) oltre 2.000 iliad Express presso supermercati, grande distribuzione e book store, e più di 350 iliad Point in edicole e tabaccherie.

