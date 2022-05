UniCredit e Microsoft, partnership per digitalizzare 100 mila Pmi italiane

UniCredit e Microsoft Italia hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione rilanciando Per accompagnare e promuovere i percorsi di digitalizzazione delle PMI italianehanno deciso di rafforzare la loro collaborazione rilanciando “Together4Digital” , l’iniziativa finalizzata a mettere a disposizione delle Imprese risorse finanziarie, competenze e strumenti digitali per una crescita economica sostenibile.

Obiettivo di UniCredit e Microsoft è raggiungere nei prossimi mesi, con servizi e attività dedicate, almeno 100 mila piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale e trasversalmente a tutti i settori produttivi e merceologici.



Dichiara

Niccolò Ubertalli, Responsabile UniCredit Italia

:

“L’indice di digitalizzazione DESI ci dice che, tra il 2015 e il 2020, l’Italia è tra i Paesi europei che hanno fatto registrare la maggiore crescita nel punteggio complessivo ottenuto, con un incremento del 45%: un piccolo passo nel lungo cammino che il nostro Paese deve percorrere per il pieno recupero del gap esistente rispetto a quelli tecnologicamente più avanzati. L’iniziativa ‘Together4Digital’ rientra nell’ambito delle attività della task force varata dalla banca a supporto dal PNRR: coerentemente con il piano nazionale, che riserva alla transizione digitale delle imprese rilevanti risorse, abbiamo già supportato negli ultimi mesi 2.300 progetti con oltre 400 milioni di euro di nuova finanza. La collaborazione tra UniCredit e Microsoft mira a intensificare ulteriormente il nostro impegno cercando di promuovere sia l’ammodernamento dei processi produttivi e distributivi, sia il consolidamento delle competenze digitali, attraverso un primo assesment a cura di Microsoft e un successivo intervento di UniCredit, a supporto degli investimenti innovativi delle imprese

”.



Dichiara Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia: ”Se da un lato, negli ultimi due anni le PMI italiane hanno riscontrato alcuni progressi in termini di digitalizzazione, spinti da alcune tendenze come la fatturazione elettronica, la diffusione dei servizi di Cloud Computing o l’utilizzo di sistemi digitali di collaborazione e condivisione, dall’altro scontano ancora un forte ritardo di innovazione rispetto ad altri Paesi, mettendo a rischio una delle leve di crescita economica del Paese. Per cogliere appieno i vantaggi della tecnologia al fine di supportare lo sviluppo delle nostre imprese in contesti di mercato in così rapida evoluzione, abbiamo deciso di rafforzare la collaborazione con UniCredit. Insieme, metteremo a disposizione delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni servizi e soluzioni veloci e semplici per valutare il loro grado di ‘digitalizzazione’, per accedere a percorsi di trasformazione digitale ad hoc con iter di finanziamento dedicati e formazione del personale mirata sui temi dell’innovazione. Unendo le nostre aree di competenza, potremo aiutare oltre 100.000 imprese sul territorio a pensare al loro futuro con il digitale”.



Più nel dettaglio, registrandosi gratuitamente al sito dedicato all’iniziativa (

www.together4digital.it

), l’impresa ha accesso a numerosi servizi:



·

Supporto finanziario all’investimento digitale

a cura di UniCredit che offrirà linee di finanziamento dedicate e assistenza personalizzata, oltre alla possibilità di accedere alla consulenza specialistica di Warrant Hub su temi di finanza agevolata e fiscale, con la verifica dei requisiti di accesso ai fondi PNRR.



·

Possibilità di accedere a contenuti di education messi a disposizione dalla Banking Academy di UniCredit Italia, per approfondire le conoscenze su temi di trasformazione digitale, e-commerce, logiche di merito creditizio, ESG e sostenibilità



·

Un Solution assessment gratuito erogato da specialisti Microsoft con l’obiettivo di mettere a fuoco il proprio livello di “maturità digitale” e identificare le azioni di sviluppo digitale suggerite su cui investire in via prioritaria (con un focus specifico sulla cybersecurity).



·

Servizi di consulenza specialistica, tecnologia e soluzioni digitali su misura

proposti da Microsoft attraverso il suo partner VAR Group integrati da percorsi di formazione e re-skilling della forza lavoro sulle competenze digitali a condizioni privilegiate.



Più nel dettaglio, Microsoft supporterà le organizzazioni a individuare percorsi di sviluppo e formazione basati su quattro ambiti del business aziendale:



·

Lavoro ibrido

con strumenti di collaborazione e produttività dei dipendenti



·

Servizi cloud

per potenziare la crescita delle PMI con soluzioni sicure, agili e scalabili per una trasformazione digitale sostenibile potenziate da dati e intelligenza artificiale



·

Applicazioni di business

specifiche ERP e CRM per esigenze verticali di settore e per ruolo aziendale con l’obiettivo di digitalizzare ed ottimizzare i processi aziendali e personalizzare i servizi e le esperienze dei clienti grazie ai dati



·

Cybersecurity e protezione dei dati

e della privacy con soluzioni e servizi atti a proteggere end-to-end i digital estate dei clienti, attraverso gestione dell'identità e degli accessi degli utenti, sicurezza di device, e-mail e applicazioni, prevenzione perdita dati, sicurezza del cloud e delle infrastrutture.

