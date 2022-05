Google digitalizza il Duomo di Milano

La Veneranda Fabbrica del Duomo si unisce a Google Arts & Culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, con la pubblicazione dell’huball’indirizzo. A partire da oggi, le persone di tutto il mondo potranno esplorare online i preziosi contenuti della Cattedrale, del Museo e dell’Archivio della, con la possibilità di ammirare da vicino, attraverso la realtà virtuale, i suoi più nascosti dettagli come mai prima.In particolare, la Veneranda Fabbrica, ente istituito da Gian Galeazzo Visconti nel 1387 e che da 635 anni è preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale, ha collaborato con Google Arts & Culture per portare online le bellezze del Duomo di Milano, connella Cattedrale e all’interno del Museo del Duomo. È possibile, inoltre, esplorare online i punti più nascosti come lao quelli più alti e conosciuti come le Terrazze. Sono proposte le tante, scolpite nell’architettura, e i dettagli dellePer oltre due anni, ilL’esperienza digitale racconta la storia della Cattedrale gotica in marmo rosa, simbolo di Milano nel mondo.Grazie alla tecnologiadi Google Arts & Culture, i colori mozzafiato delle vetrate e dei rosoni, oltre a una parte delle collezioni della Veneranda Fabbrica del Duomo, sono ora visibili in altissima risoluzione, con la possibilità di osservare le opere nei loro minimi dettagli. È, inoltre, possibile scoprire i contenuti in maniera più ludica e creativa direttamente dal sito. Grazie ainvece, le persone potranno entrare negli angoli più nascosti del Complesso Monumentale del Duomo e scoprire i dettagli che a occhio nudo non avrebbero probabilmente notato.Non tutti sanno che il Duomo ospita, molte delle quali si trovano sulle sue maestose Terrazze, considerate la vista più bella della città. La varietà di contenuti e storie che il Duomo può raccontare è immensa, multiforme e affonda le sue radici ancor prima della costruzione della Cattedrale, intrapresa sul finire del XIV secolo. Il Duomo di Milano è laSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita