WindTre: al via le nuove offerte per la connettività fissa e mobile

WindTre lancia le nuove proposte per l’estate, pensate per eliminare le distanze e rimanere ‘molto più vicini’ ai clienti ovunque si trovino, a casa oppure in vacanza.



Tra le principali novità, l'offerta per Internet a casa 'Super Fibra & Netflix', che abbina i vantaggi e la qualità della rete fissaalla varietà dell'intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su 2 schermi in contemporanea, incluso da 33,99 euro al mese. All'insegna della cyber sicurezza, le soluzioni per la linea fissa possono essere abbinate a 'Home Protect', servizio che permette di proteggere la rete Wi-Fi di casa e tutti i dispositivi ad essa collegati al costo di. Con le proposte 'Super Fibra', inoltre, è possibile attivare l'offerta mobile 'Unlimited 5G Easy Pay' con 200 sms, minuti e Giga illimitati in Limited Edition a 9,99 euro mensili.Ai clienti di rete fissa che desiderano una connessione 'Top Quality' anche in vacanza, WindTre dedicaincluso a 15,99 euro al mese.Per essere connessi comodamente anche in spiaggia durante l'estate,lancia la 'Summer Card' dati, della durata di tre mesi, a partire da 19,99 euro con 150 Giga da utilizzare dove e quando si vuole. Numerose le novità per le offerte con smartphone incluso. La soluzione 'Di Più Full 5G Easy Pay", nella versione Summer Edition,e numerosi modelli tra cui scegliere, a partire da 0 euro in più al mese.Quest'estate, inoltre, conil top di gamma Samsung Galaxy S22 128GB è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro in più al mese con l'offerta 'Smart Pack Protect 5G' che include, oltre a 200 Giga e minuti illimitati, anche la protezione furto.è vicina, infine, ai clienti che si trovano in viaggio all'estero, in giro per il mondo, con una serie di opzioni settimanali e mensili che coprono 25 Paesi in America, Asia e in Europa extra UE. Soluzioni complete di minuti in roaming, Giga e sms da pagare solo se utilizzati.