GeForce NOW arriva sui nuovi televisori Samsung

Samsung ha annunciato l'arrivo del Samsung Gaming Hub, portando così la disponibilità nativa della piattaforma GeForce NOW anche sulle Smart TV Samsung del 2022. Inoltre, questa settimana arriverà l’aggiornamento SHIELD Software Experience Upgrade 9.1, disponibile su tutte le

, che offrirà nuove funzionalità di gioco che migliorano l’esperienza GeForce NOW.Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma di rilevamento dello streaming di giochi che unisce hardware e software per fornire una migliore esperienza di gioco.e di altri partner di gioco senza dover acquistare una console, dover scaricare i giochi o avere limiti di archiviazione.Le migliori Smart TV Samsung combinano la più recente tecnologia di streaming di giochi con una tecnologia intelligente per la qualità dell'immagine e del suono al fine di creare prestazioni simili a quelle di una console, eliminando il fastidio dei download e le preoccupazioni relative allo spazio di archiviazione prezioso o alla latenza.Samsung Gaming HubI membri GFN possono quindi eseguire lo streaming dei loro giochi per PC sull'app GeForce NOW su TV Samsung. Gli utenti GeForce NOW RTX 3080 hanno anche i vantaggi di una latenza ultra-bassa alimentata da GeForce NOW SuperPOD con rendering del gioco più veloce, codifica più efficiente e frame rate di streaming più elevati. Beneficiano inoltre di sessioni di gioco massimizzate di otto ore e server RTX 3080 dedicati.I giocatori possono persino associare i loro controller preferiti al Samsung Gaming Hub per un'esperienza senza interruzioni.SHIELD TV continua ad aggiornare la migliore esperienza di cloud gaming da salotto, aggiungendo al suo esistente supporto GeForce NOW per 4K HDR, audio surround 7.1, un'ampia gamma di controller, streaming su Twitch e chat vocale in-game con cuffie USB. L'ultimo aggiornamento SHIELD, Software Experience Upgrade 9.1, porta il gioco in soggiorno a nuovi livelli.Durante le sessioni di gioco o le videoconferenze, NVIDIA SHIELD ora commuta automaticamente i televisori con modalità a bassa latenza automatica in "modalità gioco", quindi ripristina l'impostazione precedente durante la riproduzione di film o programmi TV in streaming. Questa funzione di risparmio della latenza semplifica l’esperienza ed evita il processo di dover trovare il telecomando della TV, cambiare l'impostazione della modalità e ripristinarla al termine delle sessioni di gioco. Un'altra nuova funzionalità è la modalità di ascolto notturno, che consente agli utenti di riprodurre in streaming giochi o guardare film di notte, senza disturbare gli altri.SHIELD regolerà automaticamente i livelli sonori per esplosioni forti, dialoghi silenziosi e tutto il resto per offrire un'esperienza di ascolto coerente indipendentemente dalle impostazioni del volume. L'aggiornamento include anche le notifiche del microfono che aiutano a identificare il microfono acceso quando sono collegati più dispositivi. Che si tratti di giocare dal cloud con GeForce NOW o di giocare a un gioco Android in locale, l'ultimo aggiornamento SHIELD aiuta i propri utenti a ottenere l'esperienza di gioco più reattiva in soggiorno.Questo giovedì GFN chiude il mese, inclusi i giochi di Motorsport Games. 13 invece i giochi in arrivo a luglio sulla piattaforma di cloud streaming. GeForce NOW dà il benvenuto a Motorsport Games. Da, il videogioco sulla serie di macchine da corsa più popolari al mondo, aora più che mai i giocatori possono sperimentare il gioco delle corse in streaming anche su PC e Mac a bassa potenza e dai dispositivi mobili. Di seguito la lista di giochi:E in arrivo a luglio:Luglio è anche il momento migliore per espandere la propria collezione di giochi con i saldi estivi di Steam, che dureranno fino a giovedì 7 luglio. Il prossimo mese saranno disponibili anche titoli comeda Motorsport Games.Oltre ai 25 giochi annunciati a giugno, nel corso del mese se ne sono aggiunti altri sette, disponibili da oggi: